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03:13, 19 февраля 2025Россия

В Самарской области беспилотники атаковали завод

Губернатор Федорищев: Сызранский НПЗ подвергся атаке украинских беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил в Telegram губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Он отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. «Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ», — написал глава региона. По предварительной информации, никто не пострадал.

В области сохраняется опасность атаки дронов.

Ранее украинские дроны массово атаковали Саратовскую область. Звуки взрывов раздались над Саратовом и Энгельсом.

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