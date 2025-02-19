В Самарской области беспилотники атаковали завод

Губернатор Федорищев: Сызранский НПЗ подвергся атаке украинских беспилотников

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил в Telegram губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Он отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. «Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ», — написал глава региона. По предварительной информации, никто не пострадал.

В области сохраняется опасность атаки дронов.

Ранее украинские дроны массово атаковали Саратовскую область. Звуки взрывов раздались над Саратовом и Энгельсом.