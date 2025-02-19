Атака дронов на российский завод попала на видео

Атака украинских дронов на Сызранский НПЗ попала на видео

Видео: Telegram / Shot

В сеть попало видео атаки украинских беспилотников на Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах виден пожар. Как отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, в ночь с 18 на 19 февраля предприниятие подверглось атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работют экстренные службы.

В марте на Сызранском НПЗ после атаки дрона произошел пожар.