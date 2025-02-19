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08:27, 19 февраля 2025Россия

Последствия атаки ВСУ на нефтезавод в Самарской области сняли на видео

Появились кадры последствий атаки ВСУ на Сызранский НПЗ в Самарской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден очаг возгорания, полыхающий на горизонте. Каких-либо взрывов или звуков пролетающих мимо беспилотных летательных аппаратов не было слышно.

ВСУ атаковали НПЗ в Самарской области в ночь на среду, 19 февраля. Никто, предварительно, не пострадал, данных о повреждениях на промышленном объекте после случившегося губернатор Вячеслав Федорищев не приводил. Атака беспилотников на нефтезавод попала на видео.

По данным Минобороны, в ночь на 19 февраля над Россией сбили 9 беспилотников. Под удар попали Брянская и Тульская области и Республика Татарстан, дроны также сбили над акваторией Черного моря.

ЖЗЛ
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