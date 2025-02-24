Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:43, 24 февраля 2025Россия

Глава Центрального духовного управления мусульман рассказал Путину об отношении к СВО

Таджутдин: Мусульмане воспринимают СВО как операцию восстановления порядка
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджутдин рассказал президенту России Владимиру Путину об отношении мусуляьма к специальной военной операции (СВО) на Украине, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«Мы вместе и с первого дня, когда вы объявили СВО, очень трудно принимать такое решение главе государства, на плечах которого ответственность, и перед Богом, и перед народом. Оно не легко далось», — обозначил Таджутдин.

Верховный муфтий заявил, что мусульмане воспринимают СВО как «операцию восстановления божественного, человеческого, развитого порядка в мире, за взаимоотношения народов и государств».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сможем ли мы сделать это сами? Нет». Зеленский пригрозил создать аналог НАТО при одном условии

      Рада не смогла вернуть легитимность Зеленскому

      Шойгу оказался в Индонезии

      Трамп высмеял противников еженедельных отчетов мемом с Губкой Бобом

      Северная Корея пригрозила США ядерным ответом

      Россиянка сыграла свадьбу с любимым в суде

      Джастин Бибер ответил на обвинения в употреблении наркотиков

      Зеленского уличили во лжи о попавшем в украинскую тюрьму американском журналисте

      В российском регионе мужчина избил ногами пенсионерку

      Крепкий рубль оказался угрозой для кризисной отрасли в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше