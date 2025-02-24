Глава Центрального духовного управления мусульман рассказал Путину об отношении к СВО

Таджутдин: Мусульмане воспринимают СВО как операцию восстановления порядка

Глава Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджутдин рассказал президенту России Владимиру Путину об отношении мусуляьма к специальной военной операции (СВО) на Украине, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«Мы вместе и с первого дня, когда вы объявили СВО, очень трудно принимать такое решение главе государства, на плечах которого ответственность, и перед Богом, и перед народом. Оно не легко далось», — обозначил Таджутдин.

Верховный муфтий заявил, что мусульмане воспринимают СВО как «операцию восстановления божественного, человеческого, развитого порядка в мире, за взаимоотношения народов и государств».