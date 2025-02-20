Выдавший дочь за сына главного раввина Одессы Лазар пришел на прием к Путину

Породнившийся с главным раввином Одессы Вольфом Лазар пришел на прием к Путину

Породнившийся с главным раввином украинского города Одесса Авраамом Вольфом главный раввин России Берл Лазар пришел на прием к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает Telegram-канал Riakremlinpool, авторы которого — журналисты РИА Новости — входят в кремлевский пул.

Известно, что выдавший дочь Ривку за сына Вольфа Шолема Лазар организовал свадьбу в Израиле 12 февраля. Также сообщалось, что сват Лазара Шолем придерживается антироссийской позиции.

На сайте Кремля приводится стенограмма встречи главы государства с Лазаром. В ней указано, что Лазар поблагодарил Путина за содействие в освобождении из плена ХАМАС россиянина Александра Труфанова, а также высказывает президенту намерение строить еврейские общинные центры в каждом городе России.

«Люди все время хотят больше, больше. Мы также хотим, никогда не удовлетворены. Мы хотим еще строить, делать больше. Мы хотим, чтобы в каждом городе были такие центры», — заявил главный раввин России.

Ранее сообщалось, что на свадьбу детей Лазара и Вольфа были приглашены около 200 человек, среди которых были видные представители и лидеры еврейских общин России и Украины, а также публичные персоны. Например, в числе гостей оказались главный раввин Украины Моше Асман и главный раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий.