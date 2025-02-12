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09:37, 12 февраля 2025Россия

Дети главного раввина России и раввина Одессы сыграют свадьбу в Израиле

Дочь главного раввина РФ Лазара Ривка и сын раввина Одессы Вольфа Шолем женятся
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Берл Лазар

Берл Лазар. Фото: Сергей Фадеичев / POOL / РИА Новости

Дети главного раввина России Берла Лазара и главного раввина украинской Одессы Авраама Вольфа — Ривка и Шолем — сыграют свадьбу в Израиле. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РИА Новости.

По информации издания, дочь Лазара и сын Вольфа женятся сегодня, 12 февраля. Кто приглашен на свадьбу детей раввинов, неизвестно.

Как отмечает портал РИАМО, Авраам Вольф известен антироссийской позицией.

Известно, что в 2014 году Вольф встречался с представителем движения «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация), и тот предлагал раввину покровительство и защиту.

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