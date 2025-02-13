200 гостей, Джиган в кипе и украинские раввины. Как прошла свадьба детей главных раввинов России и Одессы и кто на ней был?

Дочь главного раввина РФ Лазара и сын раввина Одессы Вольфа поженились в Израиле

В Израиле состоялась свадьба дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина украинской Одессы Авраама Вольфа. На торжестве Ривки Лазар и Шолема Вольфа присутствовали около 200 человек, среди которых, помимо представителей еврейских общин России и Украины, присутствовал и рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн).

На свадьбе присутствовал главный раввин Украины, а Джиган спел «Нет, нет никого, кроме бога одного»

Церемония бракосочетания детей раввинов проходила в пригороде Иерусалима — городе Маале-Адумим. Известно, что свадьба велась на иврите и русском. После окончания праздничной церемонии гости удалились на праздничную трапезу.

По данным РИА Новости, на торжество были приглашены около 200 человек, среди которых были видные представители и лидеры еврейских общин России и Украины, а также публичные персоны. Например, в числе гостей оказались главный раввин Украины Моше Асман и главный раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий. Имена других именитых личностей, попавших на торжество, не раскрываются.

Приглашенная на торжество звезда — Джиган, в свою очередь, спел со сцены «Нет, нет никого, кроме бога одного» в традиционной большой меховой шапке на голове — штраймле.

Рэпер Джиган Кадр: @iamgeegun

«Это Джига наш», — сказал Бен Лазар, представляя исполнителя одному из гостей, и назвал его лучшим рэпером России. «Номер один», — подчеркнул он.

Что известно о раввине Одессы Аврааме Вольфе?

Авраам Вольф известен антироссийской позицией: он неоднократно выступал в поддержку Украины после начала конфликта. «Я живу здесь тридцать лет, но так и не выучил украинский язык, не могу читать украинские документы. И что, я хоть раз ощутил из-за этого какие-то неудобства или дискриминацию? Никогда и ни разу», — говорил он в интервью порталу «Думская» в 2022 году.

Тогда же раввин назвал Украину самой безопасной страной для еврея в мире. «Вот я живу в Одессе, у меня борода, шляпа. Я хожу по городу в еврейской одежде, у меня черный пиджак с цицес (часть традиционного костюма). И при этом везде я чувствую себя абсолютно свободным человеком и в полной безопасности», — пояснил Вольф.

Что главный раввин России Берл Лазар думает о конфликте на Украине?

В январе 2023 года на встрече с главой государства Владимиром Путиным Берл Лазар утверждал, что готов пойти на все ради установления мира между Россией и Украиной.

Талмуд говорит, что тот, кто спасает жизнь одного человека, — как будто он спас весь мир, и мы ценим жизнь каждого человека. Мы как еврейская община — думаю, не только в России, а во всем мире — готовы делать все, чтобы нашлись какие-то мирные решения

Берл Лазар

Женитьбу дочери с сыном Авраама Вольфа он пока никак не комментировал.

