Голодные свиньи растерзали хозяина

Calhoun Journal: В США сбежавшие из клетки свиньи загрызли мужчину

В городе Пидмонт, США, мужчины не стало из-за ран, которые ему нанесли голодные свиньи. Об этом сообщает Calhoun Journal.

О пострадавшем мужчине полиция узнала от прохожих. Его останки лежали под автомобилем. Мужчину идентифицировали как 51-летнего Стивена Кайла Саттерфилда.

Согласно предварительному расследованию, Саттерфилда растерзали его же свиньи. Они сбежали из клетки и напали на хозяина. В полиции предполагают, что он пытался спрятаться от них под машиной, но это его не спасло.

Ранее сообщалось, что в штате Огайо, США, пожилую женщину погубили соседские свиньи. На ее ногах обнаружилось множество укусов.

