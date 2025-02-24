Голодные свиньи растерзали хозяина

В городе Пидмонт, США, мужчины не стало из-за ран, которые ему нанесли голодные свиньи. Об этом сообщает Calhoun Journal.
О пострадавшем мужчине полиция узнала от прохожих. Его останки лежали под автомобилем. Мужчину идентифицировали как 51-летнего Стивена Кайла Саттерфилда.
Согласно предварительному расследованию, Саттерфилда растерзали его же свиньи. Они сбежали из клетки и напали на хозяина. В полиции предполагают, что он пытался спрятаться от них под машиной, но это его не спасло.
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