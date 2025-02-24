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05:00, 24 февраля 2025Из жизни

Голодные свиньи растерзали хозяина

Calhoun Journal: В США сбежавшие из клетки свиньи загрызли мужчину
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Tom Little / Reuters

В городе Пидмонт, США, мужчины не стало из-за ран, которые ему нанесли голодные свиньи. Об этом сообщает Calhoun Journal.

О пострадавшем мужчине полиция узнала от прохожих. Его останки лежали под автомобилем. Мужчину идентифицировали как 51-летнего Стивена Кайла Саттерфилда.

Согласно предварительному расследованию, Саттерфилда растерзали его же свиньи. Они сбежали из клетки и напали на хозяина. В полиции предполагают, что он пытался спрятаться от них под машиной, но это его не спасло.

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