Соседские свиньи напали на пожилую женщину и загрызли ее

В США соседские свиньи загрызли пожилую женщину в Рождество

В штате Огайо, США, пожилую женщину погубили соседские свиньи. Об этом сообщает WBNS.

75-летняя Ребекка Вестергаард Ригни должна была прийти к родственникам в Рождество 25 декабря, однако так и не появилась на празднике. Тогда обеспокоенная внучка Ригни обратилась в полицию и попросила проверить, как там родственница. Полицейские прибыли к дому пожилой женщины и нашли ее на пороге бездыханной.

Экспертиза определила, что Ригни не стало из-за кровопотери: ее ноги были искусаны каким-то животным. Полицейские предполагают, что женщина стала жертвой соседских свиней. По версии следствия, именно они напали на Ригни и загрызли ее. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в ЮАР трех фермеров обвинили в расправе над женщинами после того, как в их свинарнике нашли разлагающиеся останки двух человек. Предполагается, что женщины пытались обворовать фермеров, за что и поплатились.

