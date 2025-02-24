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14:00, 24 февраля 2025Силовые структуры

Иностранца осудили за нападение на российского студента

В Екатеринбурге суд приговорил иностранца за нападение на студента
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Екатеринбурге Свердловской области суд приговорил к пяти годам колонии общего режима гражданина одной из бывших союзных республик за нападение на студента. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Иностранца признали виновным по статье 162 УК РФ («Разбой»). Ранее он был судим за грабеж, добавил официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

По версии следствия, вечером 30 ноября 2023 года осужденный вместе со знакомым, находясь в трамвае, напал на студента одного из екатеринбургских вузов. Злоумышленники стали требовать от него деньги, угрожая пневматическим пистолетом. Студент отказался выполнять их требование и вышел на остановке. Мужчины последовали за ним, один из них выстрелил в пострадавшего, причинив его здоровью легкий вред. Далее они скрылись с места происшествия, но были задержаны по горячим следам.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области предстанет перед судом ранее судимый россиянин, обвиняемый в незаконном лишении свободы сотрудников газовой службы.

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