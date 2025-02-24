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09:19, 24 февраля 2025Интернет и СМИ

Известная телеведущая призналась в краже и разозлила зрителей

Британская телеведущая Костелло призналась, что украла сувенир из ресторана
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Kate Green / Getty Images

Известная британская телеведущая Элли Костелло призналась в эфире телеканала GB News, что однажды украла сувенир из ресторана. Как пишет Express, рассказ ведущей разозлил зрителей.

Костелло и ее соведущий Стивен Диксон обсуждали жалобу шеф-повара Гордона Рамзи на то, что посетители принадлежащего ему ресторана в Лондоне украли множество статуэток в виде кошек. Комментируя слова Рамзи, ведущая призналась, что на месте гостей ресторана тоже захотела бы забрать себе фигурку.

«Есть один ресторан, не буду говорить, как он называется, но у них на столе лежат маленькие золотые рыбки, и это очень мило. Вероятно, я случайно положила себе в сумочку одну из них», — добавила Костелло. По словам телеведущей, этот сувенир теперь лежит на полке у нее дома.

«Элли, тебе не следовало забирать эту рыбку из ресторана, это ведь кража, что с тобой не так?», «Это не смешно, Элли, это воровство», «Что за ведущие пошли на телевидении? Одна только что открыто заявила о том, что совершила кражу в ресторане». — возмутились в соцсетях зрители GB News. При этом некоторые из них встали на защиту Костелло.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей раскритиковали врача и телеведущую Елену Малышеву из-за орфографической ошибки в оставленной ею записке для мужа. В комментариях к посту Малышеву и ее супруга обвинили в безграмотности.

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