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15:00, 24 февраля 2025Экономика

Известный композитор назвал любимые города России

Игорь Матвиенко назвал Москву и Санкт-Петербург любимыми городами
Александра Качан (Редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российский композитор Игорь Матвиенко рассказал, какие города России нравятся ему больше всего. Любимыми он назвал Москву и Санкт-Петербург, передает газета «Комсомольская правда».

По словам Матвиенко, на первом месте в его личном рейтинге городов находится Москва, однако Северная столица отстает лишь на одну позицию. «Петербург — мой второй любимый город после Москвы», — отметил композитор.

Таким образом Матвиенко ответил на вопрос, с чем связан выбор города для постановки этно-оперы «Князь Владимир», которую перед этим показывали в московских театрах. Он добавил, что помимо личной симпатии к Петербургу решение обусловлено тем, что многие части оперы связаны со скандинавами. «В северной части нашей страны гораздо больше викингов, чем в Москве», — заключил композитор.

Ранее актриса Софья Присс назвала преимущество Москвы перед Нью-Йорком. По ее словам, российская столица отличается более высоким качеством сервиса.

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