Каллас выступила с примирительной речью к США

Каллас об отношениях ЕС и США: Не надо выбрасывать то, что хорошо работает

Не стоит выбрасывать из окна то, что до сих пор хорошо работало. С таким призывом верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обратилась к США, передает Reuters.

«У Европы и США были разногласия, но их удалось разрешить тогда, и мы ожидаем, что это получиться сделать снова. Мы не должны выбрасывать в окно то, что до сих пор хорошо работало», — так евродипломат высказалась о будущем трансатлантического альянса.

Каллас также указала на то, что последние заявления американской администрации «заставляют Европу беспокоиться».

19 февраля бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что отношения США и ЕС переживают «несогласованный развод», вызванный идеологическими разногласиями между сторонами. По его мнению, различия в позициях союзников «особенно выделились» на Мюнхенской конференции.