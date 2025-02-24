Командовавший на СВО 2500 заключенными вагнеровец рассказал об отношении к ним Пригожина

Командир «Вагнера» БХ: Пригожин помогал набранным из колоний бойцам

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин не отказывался помогать бойцам из числа заключенных. Об этом рассказал в интервью Daily Storm один из в прошлом командиров ЧВК с позывным БХ.

Под командованием БХ в различное время находилось до 2500 «кашников» — так в «Вагнере» называли бывших заключенных. При этом некоторые из них принесли в подразделения свои тюремные привычки, отметил собеседник издания.

По словам БХ, Пригожин не отказывал таким бойцам в помощи и делал для них все возможное. «Сам свидетель был, что один из бойцов говорит: "Мой сын экзамены сдал хорошо, но не проходит на место в университете. Можно этот вопрос как-то порешать?". Пригожин говорит: "Конечно, порешаем"», — пояснил БХ. Бывший вагнеровец отметил, что подобных случаев было очень много.

Ранее в Иркутской области открыли памятник Евгению Пригожину. Монумент установлен па кладбище ЧВК. Скульптурная композиция включает, помимо Пригожина, фигуру командира «Вагнера» Дмитрия Уткина.