В российском городе открыли памятник Пригожину и Уткину

На Александровском кладбище в Иркутске открыли памятник Пригожину и Уткину

На Александровском кладбище в Иркутске открыли памятник основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину и одному из командиров ЧВК Дмитрию Уткину. Об этом сообщил Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

Отмечается, что мемориальный комплекс был открыт 18 января. На нем запечатлены имена бойцов ЧВК, а также установлены фигуры Пригожина и Уткина.

Самолет, в котором находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и ее командир Дмитрий Уткин, потерпел крушение 23 августа 2023 года. Выжить никому из находившихся на борту бизнес-джета не удалось.