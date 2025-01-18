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22:19, 18 января 2025Россия

В российском городе открыли памятник Пригожину и Уткину

На Александровском кладбище в Иркутске открыли памятник Пригожину и Уткину
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

На Александровском кладбище в Иркутске открыли памятник основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину и одному из командиров ЧВК Дмитрию Уткину. Об этом сообщил Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

Отмечается, что мемориальный комплекс был открыт 18 января. На нем запечатлены имена бойцов ЧВК, а также установлены фигуры Пригожина и Уткина.

Самолет, в котором находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и ее командир Дмитрий Уткин, потерпел крушение 23 августа 2023 года. Выжить никому из находившихся на борту бизнес-джета не удалось.

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