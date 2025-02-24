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01:01, 24 февраля 2025Ценности

44-летняя Кристина Агилера снялась в откровенном бюстгальтере

Американская певица Кристина Агилера снялась в бюстгальтере с вырезом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @xtina

Американская певица Кристина Агилера снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя звезда позировала перед камерой, лежа на кровати с лепестками красных роз. При этом звезда продемонстрировала глубокое декольте в бюстгальтере с вырезом посередине. Вдобавок артистка распустила светлые волосы, часть которых окрашена в розовый, и завершила образ ярким макияжем.

В ноябре 2024 года Кристина Агилера без штанов похвасталась фигурой после похудения. Поп-исполнительница посетила открытие флагманского магазина модного бренда H&M в Нью-Йорке, США, в откровенном наряде.

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