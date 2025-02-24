Великобритания ударила по поставщикам электроники в Россию

Лондон ввел санкции против поставщиков электроники в РФ из Китая, Индии и Турции

В третью годовщину начала боевых действий на Украине Великобритания утвердила очередной набор санкций, который, в том числе, затронул компании из Китая, Индии, Турции, Таиланда и стран Средней Азии, отвечающих за поставки электроники в Россию. Документ опубликован на портале правительства королевства.

Лондон называет объявленный пакет крупнейшим с 24 февраля 2022 года. В общей сложности он добавляет более ста новых санкций и охватывает большой спектр позиций. Помимо удара по поставщикам оборудования в третьих странах, британские власти расширили санкционные списки для физлиц и теневого флота (включены 40 судов).

Действия Лондона были синхронизированы с Евросоюзом, который также сегодня объявил о введении 16-го пакета санкций. Он коснулся 48 физических и 35 юридических лиц, 13 региональных банков, отключенных от системы SWIFT, и 74 судов теневого флота.

Среди давно обещанных мер — одобрен запрет на импорт первичного алюминия и лишены лицензии на вещание в Европе восьми российских СМИ, в том числе «Лента.ру», телеканала «Звезда» и Фонда стратегической культуры.

