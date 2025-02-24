Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:44, 24 февраля 2025Экономика

Великобритания ударила по поставщикам электроники в Россию

Лондон ввел санкции против поставщиков электроники в РФ из Китая, Индии и Турции
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В третью годовщину начала боевых действий на Украине Великобритания утвердила очередной набор санкций, который, в том числе, затронул компании из Китая, Индии, Турции, Таиланда и стран Средней Азии, отвечающих за поставки электроники в Россию. Документ опубликован на портале правительства королевства.

Лондон называет объявленный пакет крупнейшим с 24 февраля 2022 года. В общей сложности он добавляет более ста новых санкций и охватывает большой спектр позиций. Помимо удара по поставщикам оборудования в третьих странах, британские власти расширили санкционные списки для физлиц и теневого флота (включены 40 судов).

Действия Лондона были синхронизированы с Евросоюзом, который также сегодня объявил о введении 16-го пакета санкций. Он коснулся 48 физических и 35 юридических лиц, 13 региональных банков, отключенных от системы SWIFT, и 74 судов теневого флота.

Среди давно обещанных мер — одобрен запрет на импорт первичного алюминия и лишены лицензии на вещание в Европе восьми российских СМИ, в том числе «Лента.ру», телеканала «Звезда» и Фонда стратегической культуры.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Рада не смогла вернуть легитимность Зеленскому

      Жителей ряда регионов России предупредили о похолодании

      Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана

      В США оценили значение «Циркона» для России

      В Венгрии раскрыли планы ЕС по выделению денег и оружия Украине

      Зеленского уличили в желании продлить конфликт на Украине еще на два года

      Великобритания ударила по поставщикам электроники в Россию

      Стали известны подробности подготовки теракта в российском аэропорту

      Каллас высказалась о 17-м пакете антироссийских санкций

      Каллас выступила с примирительной речью к США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше