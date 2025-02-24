Лидеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана проведут первый в истории саммит

Президенты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана проведут первый в истории саммит

Президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые в истории проведут трехсторонний саммит. Об этом заявил зампред киргизского кабмина Эдиль Байсалов, передает ТАСС.

Пресс-служба киргизского правительства сообщила, что Байсалов объявил о проведении 31 марта в Худжанде (Таджикистан) первого в истории трехстороннего саммита глав Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Он добавил, что это событие станет важным шагом в укреплении регионального сотрудничества.

Ранее Таджикистан и Киргизия подписали соглашение о делимитации границы. Жапаров сообщил, что после подписания документа о делимитации под ним должны поставить подписи руководители МИД обеих стран, после чего протокол должны ратифицировать национальные парламенты.