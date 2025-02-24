Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:25, 24 февраля 2025Бывший СССР

Лидеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана проведут первый в истории саммит

Президенты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана проведут первый в истории саммит
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Садыр Жапаров

Садыр Жапаров. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые в истории проведут трехсторонний саммит. Об этом заявил зампред киргизского кабмина Эдиль Байсалов, передает ТАСС.

Пресс-служба киргизского правительства сообщила, что Байсалов объявил о проведении 31 марта в Худжанде (Таджикистан) первого в истории трехстороннего саммита глав Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Он добавил, что это событие станет важным шагом в укреплении регионального сотрудничества.

Ранее Таджикистан и Киргизия подписали соглашение о делимитации границы. Жапаров сообщил, что после подписания документа о делимитации под ним должны поставить подписи руководители МИД обеих стран, после чего протокол должны ратифицировать национальные парламенты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сможем ли мы сделать это сами? Нет». Зеленский пригрозил создать аналог НАТО при одном условии

      Умер комбат «Ахмата» Шустрый. Его назвали одним из самых лучших российских командиров

      Медведчук прокомментировал заявления Зеленского в адрес Трампа

      Раскрыты подробности о задержанных в России за попытку сбежать в Финляндию иностранцах

      Рада не смогла вернуть легитимность Зеленскому

      Шойгу оказался в Индонезии

      Трамп высмеял противников еженедельных отчетов мемом с Губкой Бобом

      Северная Корея пригрозила США ядерным ответом

      Россиянка сыграла свадьбу с любимым в суде

      Джастин Бибер ответил на обвинения в употреблении наркотиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше