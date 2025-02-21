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17:24, 21 февраля 2025Бывший СССР

Таджикистан и Киргизия подписали соглашение о делимитации границы

Главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана подписали соглашение о делимитации границы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов подписали протокол о делимитации общего участка границы. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского кабмина, передает ТАСС.

Президент Киргизии Садыр Жапаров ранее сообщал, что после подписания документа о делимитации подписи под ним должны поставить руководители МИД обеих стран, после чего протокол должен быть ратифицирован парламентами. Он также добавил, что после этого в течение одного или двух лет будет проходить демаркация границы. Жапаров заключил, что обе стороны переселят своих граждан, оказавшихся не на территории своих государств.

Ранее в Таджикистане осудили экс-главу МИД Хамрохон Зарифи и других политиков за попытку госпереворота. Первый замглавы Верховного суда республики Шавкат Лутфуллозода рассказал, что также бывший заместитель председателя Демпартии Ахмадшох Комилзода приговорен к 18 годам, как и заместитель председателя Социал-демократической партии Шокирджон Хакимов.

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