Таджикистан и Киргизия подписали соглашение о делимитации границы

Главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана подписали соглашение о делимитации границы

Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов подписали протокол о делимитации общего участка границы. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского кабмина, передает ТАСС.

Президент Киргизии Садыр Жапаров ранее сообщал, что после подписания документа о делимитации подписи под ним должны поставить руководители МИД обеих стран, после чего протокол должен быть ратифицирован парламентами. Он также добавил, что после этого в течение одного или двух лет будет проходить демаркация границы. Жапаров заключил, что обе стороны переселят своих граждан, оказавшихся не на территории своих государств.

Ранее в Таджикистане осудили экс-главу МИД Хамрохон Зарифи и других политиков за попытку госпереворота. Первый замглавы Верховного суда республики Шавкат Лутфуллозода рассказал, что также бывший заместитель председателя Демпартии Ахмадшох Комилзода приговорен к 18 годам, как и заместитель председателя Социал-демократической партии Шокирджон Хакимов.

