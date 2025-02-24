Лукашенко предложил построить вторую ветку метро в российском городе

Лукашенко предложил помощь со строительством второй ветки метро в Екатеринбурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил помощь в строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге. Свое желание помочь с реализацией этого проекта он высказал во время рабочей встречи с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым, слова главы государства привел Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы готовы проектировать. Готовы заниматься строительством метрополитена у вас», — заявил белорусский лидер. Помимо этого, Лукашенко выразил готовность к замене трамвайного парка в российском городе на составы, произведенные в Белоруссии.

Цель визита Куйвашева и ряда его подчиненных в Минск — участие в шестом заседании Совета делового сотрудничества между Средним Уралом и Белоруссией, а также расширение двусторонних связей. До Лукашенко переговоры с Куйвашевым провел посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Ранее посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник заявил о том, что отношения между Минском и Москвой находятся на пике своей активности. Дипломат также поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку республики.