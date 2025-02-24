Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:27, 24 февраля 2025Экономика

Лукашенко предложил построить вторую ветку метро в российском городе

Лукашенко предложил помощь со строительством второй ветки метро в Екатеринбурге
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил помощь в строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге. Свое желание помочь с реализацией этого проекта он высказал во время рабочей встречи с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым, слова главы государства привел Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы готовы проектировать. Готовы заниматься строительством метрополитена у вас», — заявил белорусский лидер. Помимо этого, Лукашенко выразил готовность к замене трамвайного парка в российском городе на составы, произведенные в Белоруссии.

Цель визита Куйвашева и ряда его подчиненных в Минск — участие в шестом заседании Совета делового сотрудничества между Средним Уралом и Белоруссией, а также расширение двусторонних связей. До Лукашенко переговоры с Куйвашевым провел посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Ранее посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник заявил о том, что отношения между Минском и Москвой находятся на пике своей активности. Дипломат также поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку республики.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сможем ли мы сделать это сами? Нет». Зеленский пригрозил создать аналог НАТО при одном условии

      Рада не смогла вернуть легитимность Зеленскому

      Шойгу оказался в Индонезии

      Трамп высмеял противников еженедельных отчетов мемом с Губкой Бобом

      Северная Корея пригрозила США ядерным ответом

      Россиянка сыграла свадьбу с любимым в суде

      Джастин Бибер ответил на обвинения в употреблении наркотиков

      Зеленского уличили во лжи о попавшем в украинскую тюрьму американском журналисте

      В российском регионе мужчина избил ногами пенсионерку

      Крепкий рубль оказался угрозой для кризисной отрасли в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше