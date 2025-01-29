В Белоруссии заявили о пике отношений между Минском и Москвой

Посол Белоруссии в РФ заявил о пике активности между Минском и Москвой

Отношения между Россией и Белоруссией сейчас находятся на пике своей активности. Об этом заявил посол Белоруссии в России Александр Рогожник в эфире «Соловьев Live».

«Отношения между двумя странами и правительствами находятся на пике своей активности и доброжелательных отношений, за что мы благодарны всему правительству Российской Федерации», — заявил дипломат.

Он также отдельно поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку Белоруссии. Рогожник упомянул, что главной страной-экспортером является Россия.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил гражданам республики предоставить право голосовать на российских выборах. Он предложил протокол, где закрепляется возможность российских и белорусских граждан, постоянно проживающих на территории другого государства, участвовать в местных выборах.