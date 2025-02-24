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23:35, 24 февраля 2025Мир

Макрон оттолкнул руку потянувшегося к его колену Трампа

Макрон оттолкнул руку Трампа, который потянулся к его колену
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Кадр: Соцсети

Президент Франции Эммануэль Макрон оттолкнул руку американского коллеги Дональда Трампа, когда тот потянулся к его колену. На кадры, появившиеся в сети, обращает внимание РИА Новости.

На видео видно, как во время общения с прессой в Белом доме французский лидер кладет руку на колено Трампу, однако когда тот попытался сделать то же самое, политик оттолкнул его руку. После этого лидеры двух стран некоторое время держались за руки.

Днем 24 февраля Трамп не вышел встречать Макрона, прибывшего к Белому дому на автомобиле. Журналист радио RFI Дэвид Томпсон отметил, что никакого официального приема для французского коллеги у американского президента не было.

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