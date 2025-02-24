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18:17, 24 февраля 2025Мир

Трамп не вышел встречать Макрона у Белого дома

Трамп не вышел встречать Макрона, прибывшего к Белому дому
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп не вышел встречать своего французского коллегу Эммануэля Макрона, прибывшего к Белому дому на автомобиле. Это следует из видеозаписи, которую опубликовал журналист радио RFI Дэвид Томпсон в соцсети Х.

«Никакого официального приема для Эммануэля Макрона по его прибытии в Белый дом. Это дает представление о значимости Франции для Вашингтона», — отметил Томпсон в подписи к видео.

На кадрах автомобиль Chevrolet с флагами США и Франции подъезжает к резиденции американского лидера. Машина погудела, однако Трамп не вышел встречать французского лидера. В итоге Макрон помахал рукой представителям прессы и зашел в здание один.

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