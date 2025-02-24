Медведчук прокомментировал заявления Зеленского в адрес Трампа

Медведчук: Хамство Зеленского в адрес Трампа поставит точку в отношениях с США

Хамство президента Украины Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа поставит точку в отношениях между Украиной и США. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

По его словам, выступая в воскресенье в Киеве, Зеленский пошел на публичный международный скандал, продолжив по-хамски отвечать Трампу. Он заключил, что такие действия не могут не поставить точку в отношениях США и Украины.

Медведчук также сообщил, что украинский президент не оставил ни малейшей возможности для компромисса с Вашингтоном, отказавшись от проведения выборов, сделки по долгам Украины к США и потребовав от Вашингтона взять на себя обязательства вступить в войну против России через обеспечение защиты неба над Украиной. Медведчук добавил, что Зеленский отказался корректировать свои требования к мирному урегулированию, которые практически во всех своих пунктах противоречат позиции Трампа

Ранее Зеленский отказался признать задолженность Украины перед США. По его словам, он договаривался с бывшим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом о выдаче гранта, а не кредита, поэтому Украина не намерена возвращать требуемую нынешней администрацией сумму.