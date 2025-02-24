Минпросвещения захотело привлекать участников СВО для проведения уроков в школах

Глава Минпросвещения Кравцов предложил привлекать бойцов СВО к преподаванию

Минпросвещения захотело привлекать участников специальной военной операции (СВО) для проведения уроков в школах. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, чьи слова приводятся на сайте министерства.

Глава ведомства 24 февраля встретился с ветеранами спецоперации в Государственном университете просвещения.

«Вместе с государственным фондом "Защитники Отечества" и центром "Вершина" мы должны разработать программу, благодаря которой участники СВО из всех регионов нашей страны будут обучать ребят основам безопасности и защиты Родины», — сказал он.

Министр также отметил, что в педагогических вузах России планируется открыть центры переподготовки бойцов — участников СВО.

Ранее стало известно, что учеников девятого класса школы номер 1 города Холмска на Сахалине научили выживать в зоне специальной военной операции. Урок для школьников провел участник СВО Николай Трубников, параллельно ведущий курс по основам безопасности и защиты родины. Он поделился с детьми примерами из личного опыта.