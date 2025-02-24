Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:07, 24 февраля 2025Россия

Минпросвещения захотело привлекать участников СВО для проведения уроков в школах

Глава Минпросвещения Кравцов предложил привлекать бойцов СВО к преподаванию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Сергей Кравцов

Сергей Кравцов. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минпросвещения захотело привлекать участников специальной военной операции (СВО) для проведения уроков в школах. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, чьи слова приводятся на сайте министерства.

Глава ведомства 24 февраля встретился с ветеранами спецоперации в Государственном университете просвещения.

«Вместе с государственным фондом "Защитники Отечества" и центром "Вершина" мы должны разработать программу, благодаря которой участники СВО из всех регионов нашей страны будут обучать ребят основам безопасности и защиты Родины», — сказал он.

Министр также отметил, что в педагогических вузах России планируется открыть центры переподготовки бойцов — участников СВО.

Ранее стало известно, что учеников девятого класса школы номер 1 города Холмска на Сахалине научили выживать в зоне специальной военной операции. Урок для школьников провел участник СВО Николай Трубников, параллельно ведущий курс по основам безопасности и защиты родины. Он поделился с детьми примерами из личного опыта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский военный сдался в плен ВСУ, вернулся и сбежал из части. Три суда отказались рассматривать его дело

      В Германии модернизировали используемый на Украине комплекс KDV

      Кардиолог предупредил о симптомах скрытого сердечного приступа без боли

      Россиян пообещали не штрафовать за открывающуюся не туда входную дверь

      Новости о возвращении голливудских студий в Россию прокомментировали

      Рэперша Lizzo показала целлюлит на фото в нижнем белье

      Бездомные купили лотерейный билет на украденные деньги и выиграли 46 миллионов рублей

      Россиянин попал в больницу после атаки дрона ВСУ на российский регион

      В самолете с россиянами на борту пропал сигнал GPS во время полета

      Польша удвоит мощности по приему сжиженного газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше