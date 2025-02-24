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18:24, 24 февраля 2025Путешествия

Момент нападения агрессивной обезьяны на россиянку попал на видео

Shot: Агрессивная обезьяна прокусила руку россиянке на Бали и попала на видео
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Агрессивная обезьяна прокусила руку российской туристке на Бали. Момент нападения попал на видео, его опубликовал Telegram-канал Shot.

Работающая няней 36-летняя жительница Москвы Ануш рассказала, что в феврале отправилась в командировку на индонезийский остров. В один из дней россиянка решила сходить в парк обезьян.

«Пока туристка фоткалась с одной мартышкой, к ней подбежала другая, более крупная особь, и вцепилась в руку, затем больно укусила три раза», — говорится в сообщении.

Соотечественница старалась не паниковать и не выхватывать руку, чтобы не спровоцировать остальных животных. Отмечается, что в парке ей дали лишь спиртовую салфетку, чтобы обработать рану.

По словам девушки, после укусов у нее сильно отекла рука. Теперь она переживает, что могла заразиться бешенством, поэтому, приехав на родину, собирается пойти в больницу.

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