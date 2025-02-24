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14:02, 24 февраля 2025Экономика

Москвичам назвали дату потепления

Синоптик Ильин: С 26 февраля в Москву придет потепление
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Со среды, 26 февраля, в Москву придет потепление. Такую дату назвал жителям столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

По прогнозам метеоролога, в ближайшую неделю в Москве и области будет сухая и солнечная погода. Ночью в понедельник и вторник, 24 и 25 февраля, столбики термометров покажут от минус 9 до минус 14 градусов Цельсия в регионе и от минус 10 до минус 12 градусов — в столице. Днем при ярком солнце воздух может прогреться до минус 1-3 градусов.

Со среды дневные температуры станут положительными — от нуля до плюс 2 градусов Цельсия. «Осадков в ближайшее время не ожидается. Ветер будет переменным, скорость в дневные часы — 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение недели будет незначительно снижаться — от 760 до 754 миллиметров ртутного столба», — добавил Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что начало недели в Москве будет аномально холодным. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 3-4 градуса.

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