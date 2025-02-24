Москвичей предупредили об аномальной погоде в начале недели

Синоптик Вильфанд: В первые дни недели погода в Москве будет холоднее нормы

В первые дни недели погода в Москве будет холоднее климатической нормы. Об аномальной погоде предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Температура первой половины недели в Москве будет ниже нормы на 3-4 градуса, начиная с четверга антициклон постепенно смещается к юго-востоку и начинается повышение», — пояснил синоптик. Вильфанд отметил, что ветер будет штилевым, поэтому его направление не прогнозируется, осадки маловероятны.

С понедельника по среду, с 24 по 26 февраля, ночные температуры опустятся до минус 10-15 градусов Цельсия, днем будет от минус 1 до минус 3 градусов. Ночью в четверг, 27 февраля, столбики термометров покажут минус 6-11 градусов, а днем — около нуля. В последние три дня недели температура воздуха ночью будет в диапазоне от минус 2 до минус 7 градусов Цельсия, а днем — от минус 2 до плюс 2 градусов, уточнил метеоролог.

Ранее Вильфанд пообещал жителям столицы, что в марте температура воздуха превысит климатическую норму на 1-2 градуса.