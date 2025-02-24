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15:53, 24 февраля 2025Экономика

Москвичей предупредили о морозах

Синоптик Позднякова: Морозная погода сохранится в Москве почти до конца недели
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Почти до конца календарной недели за погоду в Москве и области будет отвечать область повышенного атмосферного давления, поэтому сохранится морозная погода. Об этом предупредила жителей столичного региона ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишут «Известия».

В ночь на вторник, 25 февраля, столбики термометров в Москве опустятся до минус 12-14 градусов, а в области — до минус 12-17 градусов. Днем за счет солнца воздух прогреется до минус 2-4 градусов в столице и до минус 1-5 градусов — по региону.

«В последующие дни воздух все-таки будет трансформироваться, температура воздуха начнет повышаться и за счет ночной, и за счет дневной температуры. Минимальная температура в среду, 26 февраля, в Москве уже составит минус 8-10 градусов, по региону — минус 7-12 градусов», — добавила синоптик. Затем температура воздуха будет постепенно приближаться к климатической норме.

В четверг, 27 февраля, ожидается не столь ясная погода, но без осадков. Ночью станет заметно теплее — от минус 2 до минус 7 градусов по региону. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов Цельсия. Аналогичный погодный режим сохранится до конца недели, в том числе и в выходные, заключила Позднякова.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что потепление в столице начнется с 26 февраля. Дневные температуры станут положительными — от нуля до плюс 2 градусов Цельсия.

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