Москвичам пообещали потепление на этой неделе

Синоптик Позднякова: С 26 февраля в Москве начнется потепление

С этой недели в Москву придет потепление. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Еще в понедельник и вторник, 24-25 февраля, ночью в столице будет подмораживать: воздух остынет до минус 12-14 градусов. Днем температура поднимется не выше минус 2-4 градусов. Однако со среды, по сведениям синоптика, столбики термометров пойдут вверх. 26 февраля, согласно прогнозам Поздняковой, температура в мегаполисе поднимется до нуля — минус 2 градусов днем и минус 8-10 градусов ночью.

В последующие дни ночные температуры будут варьироваться в пределах минус 2-7 градусов, а днем потеплеет до минус 2 — плюс 3 градусов. «То есть февраль закончится с температурой, близкой к климатической норме или даже чуть выше нее», — заверила специалист. К концу месяца, 27-28-го числа, в Москве будет наблюдаться оттепель.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода в начале этой недели выдастся для столицы аномально холодной. Температура будет отставать от нормы февраля на 3-4 градуса, но с четверга по мере того, как антициклон будет смещаться на юго-восток, в Москве начнется потепление.