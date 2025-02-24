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08:58, 24 февраля 2025Экономика

На российской бирже приостановили торги

СПБ Биржа: Торги на площадке приостановили из-за технического сбоя
Вячеслав Агапов

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Торги на СПБ Бирже приостановили из-за технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе российской торговой площадке.

Организованные торги ценными бумагами приостановили с семи утра. Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления полноценной работы площадки пообещали сообщить дополнительно.

С 1 февраля СПБ Биржа по запросу участников рынка начала проводить торги по субботам и воскресеньям. Переведенные в ежедневный режим торги по выходным организуют с 10 до 19 часов по московскому времени. В дальнейшем их планируют продлить до 23:50.

«С началом торгов в выходные дни российские инвесторы получат возможность оперативно пересматривать свои инвестиционные портфели, реагируя на события», — пояснил гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков.

Утром 24 июня стали недоступны ресурсы Московской биржи . При попытке зайти на ее сайт пользователям сообщали об ошибке. Через несколько минут сайт заработал. Эксперты по кибербезопасности объяснили сбой в работе площадки DDoS, который осуществляли политически мотивированные хактивисты.

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