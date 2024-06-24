Сбой в работе сайта Московской биржи объяснили

Forbes: ресурсы Мосбиржи подверглись DDoS-атаке

Эксперты по кибербезопасности объяснили сбой в работе Московской биржи утром 24 июня. Комментарий специалистов приводит издание Forbes.

«Это DDoS, который осуществляли политически мотивированные хактивисты. Атака действительно носила ковровый характер», — сообщили специалисты по кибербезопасности.

Утром 24 июня ресурсы Московской биржи стали недоступны. При попытке зайти на ее сайт пользователям сообщали об ошибке. Через несколько минут сайт заработал.

Ранее стало известно, что инфраструктура оператора карт «Мир», Национальной системы платежных карт (НСПК) подверглась кибератаке. Отмечалось, что инфраструктура НСПК была готова к подобному внешнему воздействию. Воздействие DDoS-атаки, по данным НСПК, оказалось кратковременным.