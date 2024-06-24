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10:32, 24 июня 2024Интернет и СМИ

Сайт Московской биржи стал недоступен

Сайт Московской биржи выдает ошибку при попытке посещения

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сайт Московской биржи стал недоступен. В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

При попытке посетить сайт Мосбиржи ресурс выдает ошибку. Причина технических неполадок сайта не уточняется. По состоянию на 10:40 по московскому времени сайт вновь заработал.

В начале июня подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования сообщал, что некоторые российские государственные сайты стали частично недоступны. Утверждалось, что предварительной причиной проблем с доступом к сайтам был сбой на участке магистральной сети связи.

Ранее сообщалось, что сервис доставки СДЭК, столкнувшийся с масштабным техническим сбоем, восстановил возможность отправки посылок во всех пунктах выдачи заказов с 1 июня. В компании отметили, что оперативный центр следит за процессом восстановления и отрабатывает все возникающие ошибки.

СДЭК приостановила прием и выдачу посылок 26 мая. В компании сообщили, что столкнулись с техническим сбоем. Позднее ответственность за остановку работы сервиса взяла на себя хакерская группа Head Mare.

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      Олег Давыдов
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