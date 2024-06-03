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13:45, 3 июня 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор прокомментировал проблему с доступом к государственным сайтам

Роскомнадзор заявил, что некоторые госсайты стали частично недоступны из-за сбоя

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Некоторые российские государственные сайты в понедельник, 3 июня, стали частично недоступны. Об этом на своем портале заявил подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Отмечается, что проблемы с доступом к госсайтам были зафиксированы в 11:50. Предварительная причина — сбой на участке магистральной сети связи. «Проводится анализ», — добавили в Центре.

Ранее сообщалось, что сервис доставки СДЭК, столкнувшийся с масштабным техническим сбоем, с 1 июня восстановил возможность отправки посылок во всех пунктах выдачи заказов. В компании отметили, что оперативный центр следит за процессом восстановления и отрабатывает все возникающие ошибки.

СДЭК приостановила прием и выдачу посылок 26 мая. В компании сообщили, что столкнулись с техническим сбоем. Позднее ответственность за остановку работы сервиса взяла на себя хакерская группа Head Mare.

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      Маргарита Щигарева
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