Галустян отреагировал на санкции Евросоюза

Юморист Михаил Галустян назвал неожиданностью внесение в санкционный список ЕС

Юморист и телеведущий Михаил Галустян отреагировал на решение Европейского союза (ЕС) ввести против него санкции. Его слова приводит «Газета.Ru».

Галустян назвал неожиданностью внесение в санкционный список ЕС. «Видимо, европейским политикам уже совсем нечем крыть, если актеров и людей культуры, комиков и сатириков, несущих радость и улыбки людям, стали подвергать гонениям и санкциям. Нас много, нас рать!» — высказался юморист.

О том, что Евросоюз ввел санкции против Галустяна, стало известно ранее 24 февраля. На сайте ЕС утверждается, что юморист «поддерживает и реализует действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Также в санкционный список включили телеведущую Юлию Барановскую.

Перед этим сообщалось, что под ограничения ЕС попали издание «Лента.ру», телеканал «Звезда» и еще шесть российских СМИ. Совет ЕС приостановил действие лицензий изданий на вещание, но при этом разрешил им осуществлять в Евросоюзе другую деятельность, например, проводить исследования и интервью.