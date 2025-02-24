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17:37, 24 февраля 2025Культура

Natan рассказал о разделе имущества после развода

Рэпер Natan заявил, что оставит жене дом и три четверти заработков при разводе
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Певец Алишер Мирзохонов, известный под псевдонимом Natan, заявил, что в случае развода с женой оставит ей и своим детям дом и большую часть доходов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Natan сообщил, что в ближайшие годы планирует построить дом, который запишет на жену. В случае расставания с Анастасией Швецовой, с которой артист в браке уже 13 лет, он обещает не оставлять семью без средств к существованию.

«В планах построить дом, на себя я его оформлять не собираюсь. Если разведусь, вопрос денег не будет обсуждаться, потому что мне хватит четверти заработка, чтобы двигаться и развиваться, остальное отдаю и буду отдавать ей и детям», — написал Алишер.

Ранее стало известно, что известный российский рэпер рассказал о проблемах с психикой после измен: Natan заявил, что у него началась депрессия из-за чувства вины перед женой.

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