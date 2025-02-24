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15:00, 24 февраля 2025Россия

Научно-исследовательское судно затонуло в Черном море

Около Новороссийска затонуло научно-исследовательское судно
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В акватории Черного моря около Новороссийска затонуло научно-исследовательское судно «Ашамба». Об этом сообщает краснодарский оперштаб в Telegram-канале.

Корабль принадлежал Институту океанологии имени Ширшова. По предварительным данным, причиной крушения стало обледенение и потеря остойчивости судна. Пострадавших при ЧП нет.

«Собственник судна в ближайшее время установит боны для предотвращения возможного загрязнения (на борту есть дизтопливо). А также — ведет подготовительную работу для последующего подъема судна», — говорится в сообщении.

Ранее на видео попал момент столкновения танкера с сухогрузом в Черном море. На кадрах видно, как во время шторма одно судно навалилось на другое. Утверждается, что из-за непогоды один из кораблей сорвался с якоря.

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