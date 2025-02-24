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12:58, 24 февраля 2025Силовые структуры

Наводчика «Азова» осудили на 24 года за стрельбу по жителю Мариуполя из ручного пулемета

В ДНР наводчика «Азова» осудили на 24 года за расстрел жителя Мариуполя
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 24 годам лишения свободы 26-летнего наводчика батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Максима Мельникова, который стрелял в жителя Мариуполя из ручного пулемета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

Мужчина признан виновным по статьям 105 («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в марте 2022 года украинский военнослужащий стрелял из ручного пулемета в жителя Мариуполя, находившегося в здании местной аптеки. Мужчина не выжил.

Ранее прокуратура Луганской народной республики утвердила обвинительное заключение по делу, возбужденному в отношении 35-летнего гражданина Украины об участии в нацбатальоне «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен).

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