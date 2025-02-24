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15:35, 24 февраля 2025Забота о себе

Названо безопасное количество блинов за один прием

Диетолог Джутова: Два-три блина являются безопасной порцией за один прием пищи
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alexandra Pogiba / Globallookpress.com

Количество блинов, которое можно съесть без вреда, зависит от особенностей организма, рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова. Оптимальное безопасное количество блинов за один прием она назвала россиянам в беседе с РИАМО.

По словам диетолога, два-три блина являются безопасной порцией за один прием пищи. «Переедание может вызвать тяжесть, изжогу и проблемы с пищеварением. Чтобы организму было легче переваривать блины, лучше пить травяной чай, компот или воду», — перечислила Джутова. Газированные напитки и ледяная вода замедляют пищеварение, поэтому их лучше избегать, добавила она.

Диетолог напомнила, что блины — калорийное блюдо: в них содержатся мука, молоко, яйца и масло, что делает их источником углеводов и жиров. Если есть много жирных блинов каждый день, предупредила она, можно перегрузить пищеварительную систему.

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