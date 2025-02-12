Развеян распространенный миф о хлебе

Нутрициолог Калинчев: Хлеб можно считать заменой каши

Хлеб из ржаной муки по составу практически идентичен гречневой каше, рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев. Некоторые распространенные мифы о хлебе он развеял в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Калинчева, вопреки заблуждениям, корочку хлеба нельзя использовать как источник антиоксидантов, а пословица «Хлеб — всему голова» объясняется тем, что ржаной хлеб давал длительную сытость и энергию для любой физической активности. «Но говорить о том, что главной задачей хлеба является дать антиоксиданты, содержащиеся в корочке, странно. Это в первую очередь продукт питания и насыщения», — отметил специалист.

Если нет возможности съесть в качестве источника углевода крупу — рис, булгур, перловку, — или макароны твердых сортов, хлеб может стать заменой каши, добавил врач. Однако, обратил внимание Калинчев, желательно выбирать не белые изделия, а черные или испеченные из ржаной муки. Доктор также подчеркнул, что, кроме углеводов, в каждом приеме пищи обязательно должны быть белки и жиры.

Калинчев отметил, что в советские годы многие ели простую пищу, — хлеб с молоком или кефиром, — поскольку в целом меньше ели, но много двигались. У современного человека избыток углеводов может привести к полноте, предупредил он.

Хлеб — это хороший продукт для здорового человека, не нужно его демонизировать. А источников антиоксидантов у нас предостаточно в прочих продуктах, которые все равно надо отдельно покупать и употреблять, как и витамины Алексей Калинчев нутрициолог

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