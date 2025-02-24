Названы самые частые психические расстройства россиян

Врач Хамидуллин: чаще всего россияне страдают от депрессии и тревожности

Чаще всего россияне страдают от депрессивных и тревожных расстройств. Наиболее распространенные проблемы с психикой в стране назвал врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин в беседе с «Газетой.Ru».

К таким расстройствам относятся в том числе генерализованное тревожное, паническое, фобическоие и соматоформные расстройства, а также расстройства адаптации. Хамидуллин посоветовал не откладывать обращение за помощью к специалисту при возникновении симптомов, чтобы минимизировать влияние стресса и тревоги на жизнь и избежать развития более серьезных психических расстройств.

«Приверженность здоровому образу жизни, внимательное отношение к собственному эмоциональному состоянию и своевременное обращение за помощью могут помочь людям справиться с психологическими проблемами и вернуться к нормальной жизни», — заявил эксперт.

Он добавил, что россияне все чаще жалуются на плохое настроение, тревожность, страх, напряженность, раздражительность и нарушения сна. Некоторые также ощущают нехватку воздуха, учащенное сердцебиение, утомляемость и трудности с концентрацией внимания. Появление таких симптомов обусловлено стрессом, трудностями в жизни, хроническим переутомлением и недостатком сна.

Ранее психолог Алиса Решетникова посоветовала бороться с тревожностью с помощью телесно-двигательной терапии (ТДТ). Метод подразумевает работу с психикой через осознанное движение и телесные ощущения.