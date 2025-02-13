Назван простой способ снизить тревожность

Психолог Решетникова: Двигательная терапия поможет снизить тревожность

Терапия, основанная на движении тела, поможет снизить уровень тревожности. Простой способ поправить ментальное здоровье назвала психолог Алиса Решетникова в беседе с RuNews24.ru.

Телесно-двигательная терапия (ТДТ) подразумевает работу с психикой через осознанное движение и телесные ощущения. По словам Решетниковой, танец способен помочь обойти подсознательную защиту и обратиться напрямую к эмоциям. «Во время танца мы можем прожить застрявшие эмоции — гнев, обиду, страдания. Это помогает найти безопасный выход для наших переживаний», — объяснила эксперт.

Решетникова добавила, что ТДТ также помогает в принятии себя, понимании личных границ и определении потребностей. В результате может не только снизиться уровень тревожности и улучшиться эмоциональное состояние, но также наладятся отношения с окружающими. Метод подходит тем, что страдает от панических атак, расстройств пищевого поведения, проблем в отношениях, хронической усталости и стресса.

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