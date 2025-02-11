Россиянам назвали способы справиться с утратой

Психолог Огай: Справиться с утратой поможет создание личной истории о ней

Горевание при потере близкого человека — одно из самых сложных переживаний, с которым может столкнуться человек, рассказала клинический психолог, психотравматолог Анастасия Огай. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам способы справиться с утратой.

Психолог отметила, что горе — естественный процесс проживания утраты, имеющий много важных задач для психики. В частности, оно помогает создать личную историю о потере.

«Это значит, что происходит анализ того, что было ценным в утраченных отношениях, чем вы дорожили, что там было особенного, то есть, искать и видеть смыслы. Также важно понять, что вызывает сожаление, гнев, горечь и нереализованные надежды», — сообщила эксперт.

Создание своей истории о потере будет являться важным этапом к движению в сторону принятия. Чем лучше мы понимаем всю многообразность переживаний, которая связывала нас с ушедшим, тем быстрее придет осмысление потери и останется светлая грусть Анастасия Огай клинический психолог

Осмысление потери, по словам Огай, необходимо для того, чтобы полноценно интегрировать случившееся и не застревать в тяжелых переживаниях.

«Важно позволять себе испытывать любые эмоции и чувства, которые приходят: грусть, горе, злость, вину, страх, называя для себя их причину», — поделилась специалист.

По словам психолога, нужно давать себе возможность проживать потерю телесно. Она подчеркнула, что плач, через который содрогается все тело, является мощной разрядкой нервной системы. Огай также предупредила, что во время горевания могут быть разные физиологические симптомы: зрительные и слуховые галлюцинации, повышение либидо, — и это нормальные реакции тела на стресс, которых не стоит пугаться.

Также будет нормальным и то, что вам не хочется плакать и кричать. И те, и другие проявления важно замечать и давать им место быть Анастасия Огай клинический психолог

Чтобы осмыслить утрату, эксперт посоветовала обратиться к практике «Жизненный отпечаток» доктора Роберта Неймайера: письменно и/или в беседе с близким ответить для себя на ряд вопросов. Фразы, которые следует продолжить, звучат так:

• «Человек, след которого я хочу проследить …»;

• «Этот человек имел следующее воздействие на меня: …»;

• «На мои манеры и жесты: ...»;

• «На то, как я говорю и общаюсь: ...»;

• «На мою работу и свободное время: ...»;

• «На мои чувства обо мне и о других людях: ...»;

• «На мою личность: ...»;

• «На мои ценности и убеждения: ...»;

• «Отпечатки, которые я больше всего хочу отметить и развить: …»;

• «Отпечатки, которые я больше всего хочу уменьшить или изменить: …».

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