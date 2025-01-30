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04:31, 30 января 2025Забота о себе

Россиянам назвали признаки ПТСР

Психолог Савельева назвала флешбэки и избегание основными симптомами ПТСР
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это крайне тяжелое психическое состояние, которое практически не проходит самостоятельно и влечет за собой последствия, обозначила клинический психолог, психотерапевт Ксения Савельева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала его симптомы.

По словам эксперта, ПТСР не всегда возникает вследствие войны, как считалось раньше. Это состояние может быть спровоцировано автомобильной и железнодорожной аварий, терроризмом, стихийным бедствием, пожаром, пытками, сексуальным или любым другим насилием, сопровождавшимся угрозой жизни.

Симптомы ПТСР проявляются не сразу, а через некоторое время после пережитой психотравмы, чаще всего нужно время от 1-2 недель до 3-6 месяцев, но бывают и более отсроченные случаи

Ксения Савельеваклинический психолог, психотерапевт

«Это могут быть: тревожность, депрессия, суицидальные мысли, злоупотребление психоактивными веществами, появление или обострение фобий, глубокое чувство вины — "я выжил, а они нет", диссоциативные расстройства (вытеснения, психогенная амнезия, ощущение, что это было с кем-то другим, отделение от травмы), психосоматика: головные боли, тремор, проблемы с сердцем, тахикардия, давление, проблемы с желудочно-кишечным трактом, бессонница (сон обрывистый, неглубокий, кошмары), иногда галлюцинации и полное отторжение реальности», — перечислила психолог.

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Она также выделила два основных симптома. Во-первых, это флешбэки — неконтролируемые вспышки ужаса и паники, повторное переживание механизма травмы.

«Триггером может стать крик, резкий голос или громкий звук: посигналили, что-то упало, сирена, салют, вспышка молнии, напоминающая взрыв, разряд, или иностранец, похожий на представителя страны, в которой воевал человек, а также кошмарные навязчивые тяжелые сновидения. Это может запустить состояние аффекта, паники, ярости, состояния, в которых человек не будет себя контролировать», — поделилась эксперт.

Второй характерный симптом — это избегание, когда ранее контактный человек становится совершенно другим — напряженным и скрытным.

Ваш близкий был адекватным, с определенным характером. Теперь же его психика стала лабильна, он легко срывается в агрессию, стремится самоизолироваться, наблюдаются трудности с социализацией, у него кошмарные сновидения или же он злоупотребляет алкоголем

Ксения Савельеваклинический психолог, психотерапевт

При подобных симптомах необходимо обращаться за помощью к психиатру или клиническому психологу, подчеркнула эксперт. Она отметила, что чаще всего людям с ПТСР нужна комплексная терапия, включающая медикаментозное лечение и психотерапию. Также, по словам психолога, таким пациентам подходят различные методы релаксации: аутотренинг, десенсибилизация, арт-терапия, дыхательные практики, массаж.

Ранее врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев перечислил признаки, которые сигнализируют о необходимости обращения к специалисту.

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