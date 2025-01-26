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05:04, 26 января 2025Забота о себе

Названы сигнализирующие о необходимости обращения к психиатру признаки

Врач Исаев: при плохом сне и социальной изоляции стоит обратиться к психиатру
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Dmitry Schemelev / Unsplash

Многие люди избегают обращения к психиатру, опасаясь осуждения, стереотипов или ошибочно считая, что их проблемы не настолько серьезны, однако в этом нет ничего страшного или стыдного, рассказал в беседе с «Лентой.ру» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев. Он также назвал признаки, которые сигнализируют о необходимости обращения к специалисту.

Первое, что должно насторожить — длительное подавленное настроение, сообщил медик. За помощью он рекомендовал обращаться, если человек потерял интерес к жизни и привычным занятиям, испытывает упадок сил или чувство вины и это продолжается больше двух недель.

Требует внимания и повышенная тревожность, отметил Исаев. Он уточнил, что чрезмерное беспокойство, напряжение, чувство угрозы или регулярные панические атаки, сопровождающиеся учащенным сердцебиением, одышкой и страхом потери контроля, могут быть признаками тревожного расстройства.

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Первыми признаками и предвестниками психических расстройств также нередко становятся проблемы со сном: постоянная бессонница, трудности с засыпанием или, наоборот, чрезмерная сонливость, проинформировал врач.

Сигнализирует о расстройствах и социальная изоляция, когда человек избегает общения с друзьями, семьей или коллегами, чувствует себя оторванным от общества, поделился специалист.

Еще один повод — резкие изменения поведения. Чрезмерная раздражительность, агрессия, вспышки гнева или, наоборот, безразличие к происходящему требуют внимания, особенно если они сопровождаются трудностями в работе или семейной жизни

Руслан Исаевпсихиатр, нарколог

Явным поводом для консультации он назвал навязчивые мысли и ритуалы, когда у человека появляется непреодолимая потребность выполнять определенные действия, например, проверять двери, считать предметы.

Регулярное употребление психоактивных веществ, чтобы справляться со стрессом или улучшать настроение, — это не только сигнал возможной зависимости, но и способ скрыть более глубокие психологические проблемы

Руслан Исаевпсихиатр, нарколог

Немедленной консультации психиатра, по словам собеседника «Ленты.ру», требуют галлюцинации и бредовые идеи, желание причинить себе вред или мысли о самоубийстве.

Насторожить должны также необъяснимые физические симптомы, например, частые головные боли, боли в животе, тошнота или другие телесные жалобы без органических причин, предупредил врач.

«Психические расстройства часто воспринимаются как временные трудности, которые можно преодолеть самостоятельно. Однако многие из них требуют профессиональной помощи, чтобы предотвратить ухудшение состояния и вернуть человека к полноценной жизни», — подытожил Исаев.

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