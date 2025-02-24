Небензя: Россия сражается на Украине не за территории, а за людей

В конфликте на Украине Россия сражается не за территории, а за людей. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, трансляция доступна на сайте организации.

«Мы говорили неоднократно: мы воюем не за территории, мы воюем за людей», — подчеркнул постпред при ООН.

Небензя в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН назвал принцип России в конфликте на Украине и подчеркнул, что сотни тысяч человек намерены вернуться на занятые Вооруженными силами (ВС) России территории новых регионов. Дипломат отметил, что желание жителей новых регионов опровергает заявления Киева.

Ранее Небензя оценил перспективы капитуляции Украины. Постпред России подчеркнул, что Вооруженные силы Украины стали аналогом частной военной компании в интересах Запада.