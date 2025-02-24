Небензя: Капитуляция Украины является вопросом времени

Капитуляция Украины является вопросом времени. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, трансляция доступна на сайте организации.

«Украинская армия понесла катастрофические потери, и капитуляция киевского режима стала лишь вопросом времени», — подчеркнул постпред России.

Небензя оценил в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН перспективы капитуляции Украины и подчеркнул, что Вооруженные силы Украины стали аналогом частной военной компании в интересах Запада. Дипломат добавил, что конфликт на Украине стал прокси-войной между Россией и странами НАТО.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о готовности Москвы к компромиссам по Украине. Дипломат подчеркнул, что об этом говорят озвученные ранее президентом России Владимиром Путиным предложения.