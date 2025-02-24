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09:27, 24 февраля 2025Мир

В МИД заявили о готовности России к компромиссам по Украине

МИД: Озвученные Путиным предложения говорят о готовности России к компромиссам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Озвученные ранее президентом России Владимиром Путиным предложения говорят о готовности российской стороны пойти на компромисс по Украине. С таким заявлением выступил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«[Предложения Путина] Уже сами по себе несли значительный компромиссный заряд. Если их внимательно изучить, то там видно, что мы открыты к решению именно на основе баланса интересов», — сказал дипломат.

Ранее член российской делегации на прошедших переговорах России и США в Эр-Рияде и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что пока рано говорить о достижении компромисса между Москвой и Вашингтоном.

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