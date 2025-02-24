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20:40, 24 февраля 2025Мир

Небензя раскрыл причину извращения резолюции США по Украине в ГА ООН

Небензя: Подготовленная США резолюция ГА ООН по Украине оказалась извращена
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Подготовленная США резолюция Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по Украине оказалась извращена из-за невключения российских поправок. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, в отсутствии нашей поправки о необходимости искоренения коренных причин конфликта, а также после принятия европейских поправок, его суть оказалась полностью извращена», — сказал он, уточнив, что документ превратился в «очередную антироссийскую бумажку».

По словам российского постпреда, поправки европейских стран к резолюции США обанкротили документ, поэтому Россия была вынуждена голосовать против. Тем не менее он отметил, что российская сторона оценила инициативу Вашингтона и надеется, что за ней последуют новые.

Ранее Небензя заявил, что администрация президента США Дональда Трампа узрела настоящее лицо украинского лидера Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что Вашингтон осознал его незаинтересованность в мире.

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