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19:08, 24 февраля 2025Мир

Небензя указал на осознание США незаинтересованности Зеленского в мире

Небензя: Администрация Трампа узрела настоящее лицо Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Администрация президента США Дональда Трампа узрела настоящее лицо украинского лидера Владимира Зеленского и осознала, что он не заинтересован в мире. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

«Как мы все знаем, безысходность положения режима Зеленского за последние недели стала очевидной для основного спонсора киевской хунты — Соединенных Штатов», — сказал он.

По словам российского постпреда, Зеленский всеми силами цепляется за власть и боится демократических выборов, на которых у него нет шансов победить.

Ранее стало известно, что США угрожают отозвать поддержку всего заявления «Большой семерки» (G7) по Украине. Сообщается, что дипломаты пытаются найти компромисс с прошлой недели, после того как США выступили против включения осуждающей Москву формулировки в заявление по украинскому конфликту.

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