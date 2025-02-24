Небензя: Администрация Трампа узрела настоящее лицо Зеленского

Администрация президента США Дональда Трампа узрела настоящее лицо украинского лидера Владимира Зеленского и осознала, что он не заинтересован в мире. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

«Как мы все знаем, безысходность положения режима Зеленского за последние недели стала очевидной для основного спонсора киевской хунты — Соединенных Штатов», — сказал он.

По словам российского постпреда, Зеленский всеми силами цепляется за власть и боится демократических выборов, на которых у него нет шансов победить.

Ранее стало известно, что США угрожают отозвать поддержку всего заявления «Большой семерки» (G7) по Украине. Сообщается, что дипломаты пытаются найти компромисс с прошлой недели, после того как США выступили против включения осуждающей Москву формулировки в заявление по украинскому конфликту.